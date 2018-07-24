Beyoğlu Sütlüce’de dört katlı binanın çökme anı İHA foto muhabiri Murat Ergin tarafından saniye saniye fotoğraflandı.Beyoğlu Sütlüce Fuadiye Sokak’ta istinat duvarının yıkılması sonucu çökme tehlikesi yaşayan dört katlı bina sabah saatlerinde boşaltılmıştı. Bina öğle saatlerinde çökerken o anlar fotoğraflandı. Fotoğraflarda binanın çökmesi kare kare görülüyor.
İHA muhabiri binanın çökme anını saniye saniye fotoğrafladı
Beyoğlu Sütlüce’de dört katlı binanın çökme anı İHA foto muhabiri Murat Ergin tarafından saniye saniye fotoğraflandı.