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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:14

İHA muhabirinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı İstanbul muhabirlerinden Doğan Can Cesur, Betül Miniç ile Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dünya evine girdi.

İHA muhabirinin mutlu günü
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İhlas Haber Ajansı İstanbul muhabirlerinden Doğan Can Cesur, Betül Miniç ile Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dünya evine girdi.

Melek ve Eyüp Sultan Cesur çiftinin oğulları Doğan Can ile Yeter ve Selim Miniç çiftinin kızları Betül için 29 Haziran Cuma günü İstanbul Beykoz’da kına gecesi düzenlendi. Genç çiftin nikah törenleri ise Doğan Can Cesur’un ailesinin yaşadığı Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleşti. Kdz. Ereğli Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen nikah törenine, Cesur ve Miniç aileleri ile yakınları katıldı.
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