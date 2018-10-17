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17 Ekim 2018 Çarşamba 01:49

İki araç birbirine girdi 2’si çocuk 8 yaralı

Manisa’nın Ahmetli ilçesindeki meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.E-96 Karayolu meydana gelen kazada Mehmet Karaaslan (32) kullandığı 45 SC 2865 plakalı otomobil, Gökkaya Mahallesi...

İki araç birbirine girdi 2'si çocuk 8 yaralı
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Manisa’nın Ahmetli ilçesindeki meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

E-96 Karayolu meydana gelen kazada Mehmet Karaaslan (32) kullandığı 45 SC 2865 plakalı otomobil, Gökkaya Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Sedat Ertürk (57) yönetimindeki 45 B 0210 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada Sedat Ertürk (57), Hatice Ertürk (57), Dilek Ertürk, Mehmet Karaaslan (32), Hakan Karaaslan (31), Rakibe Tuğluk ve isimleri öğrenilemeyen küçük yaşta 2 çocuk yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Turgutlu ve Salihli’de bulunan hastanelere kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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