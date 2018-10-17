İki araç birbirine girdi 2’si çocuk 8 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Turgutlu ve Salihli’de bulunan hastanelere kaldırdı.

E-96 Karayolu meydana gelen kazada Mehmet Karaaslan (32) kullandığı 45 SC 2865 plakalı otomobil, Gökkaya Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Sedat Ertürk (57) yönetimindeki 45 B 0210 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

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