İki arkadaşın tüfekle oyunu ölüm getirdi

Giresun’da arkadaşıyla şakalaşırken pompalı tüfekle vurulan çocuk, sevk edildiği Trabzon’da hayatını kaybetti.

Olay, Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Çakılkaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki Murat Kaan Safi, evde arkadaşı ile tüfekle oyun oynadığı sırada arkadaşının elinde bulunan pompalı tüfeğin ateş almasıyla ağır yaralandı. Küçük çocuk, tedavi için Çamoluk’tan Alucra’ya, oradan da helikopter ambulansla Trabzon’daki KTÜ Farabi Hastanesine nakledildi. Murat Kaan Safi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.