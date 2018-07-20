ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 01:07

İki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan rutin kontrolde...

İki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan rutin kontrolde şüphelenilen 67 TS 125 plakalı araç içerisinde bulunan E.K. ve Ö.Z. isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramada E.K. isimli şahsın eşyaları içinden 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 1 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ikinci operasyonda ise gelen bir ihbar üzerine İ. E. isimli şahsı takibe aldı. İ. E.’nin uyuşturucu madde satın alacağı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri Uzunçayır Mahallesi üzerinde Ersin D. isimli şahısla buluşmasını tespit etti. Polis ekipleri İ. E.’nin yapılan üst aramasında yaklaşık 2 gr. Marihuana maddesi ele geçirildi. E. D.’nin evinde yapılan aramada ise 10 paket halinde satışa hazır halde yaklaşık 25 gr. marihuana maddesi daha ele geçirildi. İ. E. uyuşturucu madde kullanmak, E. D. uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Savcılığın iki farklı operasyonla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku