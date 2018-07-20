İki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan rutin kontrolde şüphelenilen 67 TS 125 plakalı araç içerisinde bulunan E.K. ve Ö.Z. isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramada E.K. isimli şahsın eşyaları içinden 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 1 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ikinci operasyonda ise gelen bir ihbar üzerine İ. E. isimli şahsı takibe aldı. İ. E.’nin uyuşturucu madde satın alacağı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri Uzunçayır Mahallesi üzerinde Ersin D. isimli şahısla buluşmasını tespit etti. Polis ekipleri İ. E.’nin yapılan üst aramasında yaklaşık 2 gr. Marihuana maddesi ele geçirildi. E. D.’nin evinde yapılan aramada ise 10 paket halinde satışa hazır halde yaklaşık 25 gr. marihuana maddesi daha ele geçirildi. İ. E. uyuşturucu madde kullanmak, E. D. uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Savcılığın iki farklı operasyonla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.