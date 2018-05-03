ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:22

İki çocuğuyla balkonda mahsur kalan Afgan kadını itfaiye kurtardı

Karaman’da iki çocuğuyla birlikte kaldıkları evin balkonunda mahsur kalan Afganistan uyruklu kadını itfaiye kurtardı.

İki çocuğuyla balkonda mahsur kalan Afgan kadını itfaiye kurtardı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Karaman’da iki çocuğuyla birlikte kaldıkları evin balkonunda mahsur kalan Afganistan uyruklu kadını itfaiye kurtardı.

Olay, Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 4 Katlı Şafak Apartmanı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, apartmanın son katında oturan Afganistan uyruklu Atefeh Mohammadı isimli kadın iki çocuğuyla birlikte hava almak için çıktığı evlerinin balkonunda kapının üzerlerine kilitlenmesi sonucu mahsur kaldı. Evde başka birisinin bulunmaması nedeniyle Afgan kadın yan apartmanda bulunan komşularından yardım istedi. Kadının iki çocuğuyla birlikte balkonda mahsur kaldığını gören komşuları durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen Karaman Belediyesi İftaiye Müdürlüğü ekipleri, evin diğer balkonuna uzattıkları merdivenle içeriye girerek anne Atefeh Mohammadı ve çocuklarını mahsur kaldıkları balkondan kurtardı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri ailenin oturma izni olup olmadığını kontrol etti. Herhangi bir olumsuzluğun olmaması üzerine itfaiye ve polis ekipleri normale döndü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku