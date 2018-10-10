İki evi soyan hırsız suçüstü yakalandı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde iki ayrı evde hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı. Hırsızlık şüphelisi zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye...

Kastamonu’nun Abana ilçesinde iki ayrı evde hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı. Hırsızlık şüphelisi zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Abana’da Mehmet Çakar ve Deniz Aykın’ın evlerinden çeşitli eşyaların çalındığı iddiasıyla Abana İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak fiziki takibini sürdüren emniyet güçleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek Bozkurt ilçesinde ikamet ettiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Bozkurt’ta ikamet eden Hakkı Ç.’nin (35) evinde ve evinin bodrumunda arama yaptı. Yapılan aramada Abana’daki iki evden çalındığı iddia edilen elektrik süpürgesi, televizyon, motorlu testere, matkap motoru ve güneş paneli gibi eşyalara ulaşıldı.

Eşyalara el koyan emniyet güçleri, hırsızlık şüphelisi Hakkı Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakkı Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.