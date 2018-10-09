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09 Ekim 2018 Salı 06:36

İki katlı bağ evi alev alev yandı

Konya’da iki katlı bir bağ evi alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Karatepe Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre,...

İki katlı bağ evi alev alev yandı
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Konya’da iki katlı bir bağ evi alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Karatepe Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki sahibinin ismi öğrenilemeyen arazi içerisindeki iki katlı bağ evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, binayı saran alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı ve söndürüldü. İki katlı evin yazlık olarak kullanıldığı için yaşayan kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangın sonucu ev ve içerisindeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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