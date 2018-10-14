ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 15:26

İki kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs linç edilmek istendi

Adıyaman’da, yaşı küçük iki kız çocuğunu takip ederek taciz ettiği iddia edilen şahıs linç edilmek istendi. Darp neticesi yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde yürüyen 16-17 yaşlarında...

İki kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs linç edilmek istendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adıyaman’da, yaşı küçük iki kız çocuğunu takip ederek taciz ettiği iddia edilen şahıs linç edilmek istendi. Darp neticesi yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde yürüyen 16-17 yaşlarında olan iki kızı takip eden yasa dışı yollarla Türkiye’ye girerek Adıyaman’a gelen Afgan uyruklu şahıs, iddiaya göre, her iki kızı caddede taciz etmeye başladı. Durum üzerine çığlık atan iki kızı duyan Adıyamanlı gençler, kızları taciz ettiği iddia edilen şahsı kovalayarak Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında yakalayarak tekme tokat dövmeye başladı. Linç edilmek istenen şahsı fark eden trafik polisleri ile yunus polis ekipleri şahsı gençlerin ellerinden alarak 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku