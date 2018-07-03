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03 Temmuz 2018 Salı 15:19

İki küçük kız kardeşin öldüğü kaza kamerada

Mersin’de kuzenleriyle birlikte yolun karşısına geçmek için yola çıkan 2 küçük kız kardeş, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç mevkiinde kuzenleri Emine Y....

İki küçük kız kardeşin öldüğü kaza kamerada
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Mersin’de kuzenleriyle birlikte yolun karşısına geçmek için yola çıkan 2 küçük kız kardeş, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç mevkiinde kuzenleri Emine Y. ile birlikte otomobilden inen Evrim (9) ve Ekin Ç. (6) adlı kız kardeşler, yolun karşısına geçmek için yola çıktı. Bu sırada süratle gelen R.T. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuklardan Evrim Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda, Ekin Ç. de hastanede hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan kuzenleri Emine Y.’nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan kaza anı olay yeri yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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