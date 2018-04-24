İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Afyonkarahisar’ın Emirdağ-Davulga Karayolu Suvermez kavşağında meydana geldi. 26 DU 333 plakalı otomobili kullanan Tanju Uyar, 20 SF 213 plakalı Cengiz Kaya yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Tanju Uyar hafif bir şekilde yaralanırken Cengiz Kaya ise ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil servis ekibi yaptı. Daha sonra yaralılar Emirdağ Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın sürücülerin dikkatsizliği nedeni ile meydana geldiği kaydedildi.