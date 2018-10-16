İki otomobilin çarpıştı, araçlardan biri alev aldı

Düzce’de 2 otomobilin karıştığı kazada bir otomobil yandı. Kazada büyük maddi hasar meydana geldi.

Kaza, D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu’dan Sakarya istikametine giden Yalçın D. idaresindeki 36 AB 238 plakalı otomobil, Olimpiyat Kavşağı’ndan yan yola dönmeye çalışan Talha A. idaresindeki 81 EP 532 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Yalçın D. idaresindeki otomobil motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Çevrede bulunanların haber vermesi ile olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale gelirken kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekici yardımı ile çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı.