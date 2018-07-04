ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:57

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Antalya karayolunda Selçuk E. idaresindeki 35 ZP 415 plakalı otomobil, Kadriye P. idaresindeki...

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Antalya karayolunda Selçuk E. idaresindeki 35 ZP 415 plakalı otomobil, Kadriye P. idaresindeki 43 HP 404 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Selçuk E. yol kenarındaki durağa çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine iki otomobilin sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku