ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 15:44

İki yıldır FETÖ’den aranan iş adamı Ankara’da yakalandı

Kastamonu’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı, Ankara’da yakalandı. Yakalanan iş adamı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İki yıldır FETÖ'den aranan iş adamı Ankara'da yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kastamonu’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı, Ankara’da yakalandı. Yakalanan iş adamı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişiminin ardından kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı Z.D., Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Ankara’da gaygubet evinde yakalandı. Gözaltına alınan iş adamı Z.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY’den iki yıldır aranan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku