ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 03:32

İkizler evde uyuya kalınca

Turgutlu’da evde bıraktıkları ikizleri uyuya kalan aile büyük panik yaşadı. Evde uykuya dalan kardeşler ne telefonları duydu nede kapı zilini. Olaya itfaiye müdahale etti ve apartman dairesinin camları kırılarak girildi.Manisa’nın Turgutlu...

İkizler evde uyuya kalınca
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Turgutlu’da evde bıraktıkları ikizleri uyuya kalan aile büyük panik yaşadı. Evde uykuya dalan kardeşler ne telefonları duydu nede kapı zilini. Olaya itfaiye müdahale etti ve apartman dairesinin camları kırılarak girildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Yeni Mahalle Ay Sokak üzerinde meydana gelen olayda ikizleri evde bırakan aile eve döndüklerinde büyük şok yaşadı. Uyuyan kardeşler ne kapı zilini duydu, nede çalan telefonu. Panik yaşayan Nurdan E. ve Şaban E., durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve camları kırarak girdi ve apartman dairesinin kapını açtı.

Olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bulunurken aile büyük panik yaşadı. Yaşanan talihsiz olay üzücü boyutlara ulaşamadı ve sokak sakinleri derin bir nefes aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku