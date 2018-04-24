IKYB Bağımsız Seçim komiserliği üyesine silahlı saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Bağımsız Seçim komiserliği Üyesi Mehmet Sadık bugün, Erbil’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sadık’ın arabasındayken kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını yitirdi öğrenildi. Olayın görgü tanıkları silahlı 4 kişinin otomatik silahlarla Sadık’ın aracını taradığını aktardı. Erbil polisi yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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