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19 Temmuz 2018 Perşembe 20:01

İlber Ortaylı’nın kardeşinin eşi ölümlü kazaya karıştı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlber Ortaylı'nın kardeşinin eşi ölümlü kazaya karıştı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarımsaklı sapağında kırmızı ışıkta duran Profesör İlber Ortaylı’nın kardeşi Enver Ortaylı’nın eşi Sevil Ortaylı (62) idaresindeki 54 YP 565 plakalı özel otomobile, Taner Bacak (44) yönetimindeki 10 YG 763 plakalı motosiklet arkadan süratle çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Taner Bacak ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan eşi Dilek Bacak (41) yaralandı. 112 Sağlık ekipleri ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan iki çocuk annesi Dilek Bacak kurtarılmadı. Motosiklet sürücüsü Taner Bacak’ın hastanede tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü Sevil Ortaylı ise gözaltına alındı. Hastaneye gelen yakınları, Dilek Bacak’ın hayatını kaybettiğini duyunca fenalık geçirdi.
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