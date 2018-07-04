ASAYİŞ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:47

İmralı Adası’nın 30 mil açıklarında kuru yük gemisi ve tanker çarpıştı. Ölü ve yaralının olmadığı kaza bölgesine Bursa’dan ve İstanbul’dan Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi. Kuru yük gemisi ve tankerin su almadığı ve batma riskinin olmad

IHAAW234717-ASA/04-07-2018 - İmralı Adası’nın 30 mil açıklarında kuru yük gemisi ve tanker çarpıştı. Ölü ve yaralının olmadığı kaza bölgesine Bursa’dan ve İstanbul’dan Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi. Kuru yük gemisi ve tankerin su almadığı ve batma riskinin olmadığı öğrenildi. 04.07.2018 23:47:17 TSI NNNN

İmralı Adası'nın 30 mil açıklarında kuru yük gemisi ve tanker çarpıştı. Ölü ve yaralının olmadığı kaza bölgesine Bursa'dan ve İstanbul'dan Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi. Kuru yük gemisi ve tankerin su almadığı ve batma riskinin olmad
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IHAAW234717-ASA/04-07-2018 - İmralı Adası’nın 30 mil açıklarında kuru yük gemisi ve tanker çarpıştı. Ölü ve yaralının olmadığı kaza bölgesine Bursa’dan ve İstanbul’dan Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi. Kuru yük gemisi ve tankerin su almadığı ve batma riskinin olmadığı öğrenildi. 04.07.2018 23:47:17 TSI NNNN
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