İnegöl’de dehşet veren kaza saniye saniye kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.Çeltikçi’den İnegöl’e doğru seyir halinde olan Hüseyin S. idaresindeki 16 KCR 82 motosiklet,...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Çeltikçi’den İnegöl’e doğru seyir halinde olan Hüseyin S. idaresindeki 16 KCR 82 motosiklet, geri dönmeye çalışı. Bu sırada karşı yönden gelen Cemil Z. idaresindeki 16 ABS 571 plakalı özel otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü arabanın ön camına çarptıktan sonra metrelerce savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hafif yaralanan araç sürücüsü Cemil Z. de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan acil servise gelen ağır motosiklet sürücüsü Hüseyin S’nin kızı babası görünce gözyaşlarına hakim olamadı. "Baba, ne olur bizi bırakma" diye ağayan kızın feryadı yürekleri dağladı.