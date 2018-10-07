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07 Ekim 2018 Pazar 05:23

İnegöl’de düğün yeri kana bulandı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki düğün eğlencesinde maganda silahından çıkan kurşunun isabet ettiği 55 yaşındaki Necmi Çelik götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi acil servisinde hayatını kaybetti.Olay, gece saatlerinde Bursa İnegöl...

İnegöl'de düğün yeri kana bulandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesindeki düğün eğlencesinde maganda silahından çıkan kurşunun isabet ettiği 55 yaşındaki Necmi Çelik götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi acil servisinde hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Bursa İnegöl ilçesine bağlı Dömez Mahallesi’ndeki meydana bulunan düğün alanında meydana geldi. Dömez mahallesinde gerçekleşen düğüne katılan davetlilerden bazıları düğün sırasında havaya ateş açtılar. Açılan ateş sonucu masada oturan 55 yaşındaki Necmi Çelik’in kafasına henüz kim tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen kurşun isabet etti. Kanlar içerisinde yerde kalan Çelik haber verilmesi üzerine düğün alanına gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Necmi Çelik burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından İnegöl jandarma komutanlığına bağlı ekipler İnegöl cumhuriyet savcısı nezaretinde incelemelerde bulundu. Düğün esnasında çekilen görüntüler tek tek incelenerek kimlerin silahla ateş ettiği tespit edilerek silahlarına el konularak ifadeleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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