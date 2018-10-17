İnegöl’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Ertuğrulgazi Caddesi’nde Hasan E. yönetimindeki 16 KHE 96 plakalı otomobil, kavşak içerisindeki babadan...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ertuğrulgazi Caddesi’nde Hasan E. yönetimindeki 16 KHE 96 plakalı otomobil, kavşak içerisindeki babadan dönmek istediği sırada karşı istikametten gelen Ramazan Y. idaresindeki 16 K 1605 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri metrelerce sürüklendikten sonra devrilmeden geldiği yönün tersine doğru durabildi. Kazada Hasan E’nin kullandığı araçta bulunan Hicran E. ile Fatma A. yaralandı. Kaza nedeniyle şoka giren yaşlı kadın dakikalarca elleriyle dizine vurdu. Yaşlı kadını çevredeki esnaf sakinleştirmeye çalıştı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan cadde bulunan kavşaklarda sık sık benzer kazaların yaşanmasından dolayı esnaf yetkililerin artık gerekli önlemleri almaları istedikleri belirtti.