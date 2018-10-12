ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 14:59

İnegöl’de korku dolu anlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanelerinin bulunduğu sokakta çıkan yangın heyecana sebep oldu.Mesudiye Mahallesi’nde 4 katlı binanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ile bina sakinleri durumu itfaiye...

İnegöl'de korku dolu anlar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanelerinin bulunduğu sokakta çıkan yangın heyecana sebep oldu.

Mesudiye Mahallesi’nde 4 katlı binanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ile bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine intikal eden kadar yangın büyüdü. Dumanların ardından alevler yükselmeye başladı. Yangın yerine çok sayıda takviye itfaiye gönderildi. Çevresinde mobilya mağazalarının bulunduğu alanda çıkan yangın uzun gayretler neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı mahallede vatandaşlar sokağa dökülerek söndürme çalışmalarını takip etti. Emniyet ekipleri bölgede tedbir alarak vatandaşları yangın yerinden uzaklaştırdı. Binanın çatısı kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku