İnegöl’de nefes kesen operasyon

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 200 polisle ‘Huzur İnegöl’ operasyonu gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde İnegöl ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak’ın talimatıyla İnegöl genelinde özel harekat polislerinin de desteğiyle ‘Huzur İnegöl’ operasyonu gerçekleştirildi. Şehrin önemli noktalarında uygulama yapan ekipler, şahısları ve araçları didik didik aradı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Çocuk Büro, Karakol, Önleyici, Terörle mücadele ekipleri olmak üzere 200 polis uygulamaları katıldı. Polis köpeklerinin de katıldığı operasyon 3 saat sürdü.

Yenice Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Cuma, Kemalpaşa ve Osmaniye Mahallelerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Yapılan uygulamalarda araçlar didik didik aranırken, şahıslar üzerinde de arama yapıldı. Huzur İnegöl uygulamasında 968 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 150’ye yakın araç didik didik arandı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 5 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan (bonzai, metamfetamin, esrar) işlem yapıldı.



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6 şahsa kimlik taşımamaktan kabahatler kanuna göre idari işlem uygulanırken, toplam 19 araca trafik kurallarına uymamaktan dolayı 11 bin lira cezai işlem uygulandı.