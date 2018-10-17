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17 Ekim 2018 Çarşamba 21:20

İnegöl’de saniye saniye kaza anı kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İnegöl'de saniye saniye kaza anı kamerada
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 36. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Giyas S. (21) yönetimindeki 16 KFY 58 plakalı özel otomobil, kamyoncular garajından 36. Sokak’a çıkan Adem K. (49) yönetimindeki tescilsiz motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yere düşen sürücüsü yaralandı. Yaralının yardımına kazayı gören vatandaşlar yetişti. İlk müdahalesi çevrede bulunan kamyoncu sürücüleri tarafından yapılan Adem K., daha sonra kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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