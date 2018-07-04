İngiltere polisi ’bilinmeyen madde’ olayını soruşturuyor

İngiltere’de Salisbury şehri yakınlarında bir erkek ve bir kadının Cumartesi günü ’bilinmeyen madde’ye maruz kalarak rahatsızlanması üzerine İngiliz polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

İngiltere’de Salisbury şehri yakınlarında bir erkek ve bir kadının Cumartesi günü ’bilinmeyen madde’ye maruz kalarak rahatsızlanması üzerine İngiliz polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

İngiliz Polisinden yapılan açıklamada, İngiltere terörle mücadele polisinin Salisbury şehri yakınlarındaki Amisbury kasabasında iki kişinin Cumartesi günü ’bilinmeyen madde’ye maruz kalarak rahatsızlandığı olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Polis açıklamada, “Salisbury’deki son olaylar göz önüne alındığında, terörle mücadele polisi memurlar, Amesbury’deki olayla ilgili olarak Wiltshire’daki meslektaşlarıyla birlikte çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İngiltere Halk Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamada, halkın herhangi bir sağlık riski altında olmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz Cumartesi, Salisbury şehri yakınlarındaki Amisbury kasabasında bir erkek ve bir kadın Muggleton yolundaki bir mülkte bilinçsiz olarak bulunmuş, ancak dava Çarşamba gününe kadar kamuoyuna açıklanmamıştı. ’Bilinmeyen madde’ye maruz kalan erkek ve kadının durumları kritik ve Salisbury Bölge Hastanesi’nde tedavi ediliyor.

İngiltere’nin Salisbury şehrinde 4 Mart’ta eski Rus Ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia bir banka kendilerinden geçmiş olarak bulunmuştu. Yapılan araştırmada baba ve kızın Noviçok adlı sinir gazıyla zehirlendiği öğrenilmişti. İngiltere, zehirlenme olayından Rusya’yı sorumlu bulmuş, Rusya ise suçlamaları reddetmişti. Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesi olayı Rusya ve İngiltere arasında bir siyasi krize neden olmuş, her iki ülke de diplomatlarını karşılıklı sınır dışı etmişti.