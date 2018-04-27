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27 Nisan 2018 Cuma 20:09

İngiltere’de cami önünde bir araç yayalara çarptı

İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Birmingham Merkez Cami önünde bir araç 2 yaya çarptı.

İngiltere'de cami önünde bir araç yayalara çarptı
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İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Birmingham Merkez Cami önünde bir araç 2 yaya çarptı.

İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Birmingham Merkez Cami önünde bir araç 2 yaya çarptı. Yayalardan biri ayağından biri ise kafasından yaralandı. Yaşanan olaydan sonra izini kaybettiren sürücüyü arayan İngiliz polisi olayın terör saldırısı olabileceğinden şüphelendiğini açıkladı.
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