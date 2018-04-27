İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Birmingham Merkez Cami önünde bir araç 2 yaya çarptı.İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Birmingham Merkez Cami önünde bir araç 2 yaya çarptı. Yayalardan biri ayağından biri ise kafasından yaralandı. Yaşanan olaydan sonra izini kaybettiren sürücüyü arayan İngiliz polisi olayın terör saldırısı olabileceğinden şüphelendiğini açıkladı.
İngiltere’de cami önünde bir araç yayalara çarptı
İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Birmingham Merkez Cami önünde bir araç 2 yaya çarptı.