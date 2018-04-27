İngiltere’de cami önünde bir araç yayalara çarptı

İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Birmingham Merkez Cami önünde bir araç 2 yaya çarptı. Yayalardan biri ayağından biri ise kafasından yaralandı. Yaşanan olaydan sonra izini kaybettiren sürücüyü arayan İngiliz polisi olayın terör saldırısı olabileceğinden şüphelendiğini açıkladı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.