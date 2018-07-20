İngiltere’de ‘çocuk’ ajan skandalı

İngiltere’de çocuklar, polis ve güvenlik hizmetleri tarafından teröristlere, uyuşturucu satıcılarına ve bakım çetelerine casusluk yapmak için kullanılıyor.

İngiltere’de çocuklar, polis ve güvenlik hizmetleri tarafından teröristlere, uyuşturucu satıcılarına ve bakım çetelerine casusluk yapmak için kullanılıyor.

İngiltere parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının yayımladığı rapor, ülkede bir skandala imza attı. Rapor, İngiliz polisinin, küçük yaştaki çocukları çete ve terör örgütlerine yönelik gizli operasyonlarda ajan olarak kullandığını ortaya koydu. Skandal, İçişleri Bakanlığının Gizli İnsani İstihbarat Kaynağı (CHIS) adı verilen 16 yaşından küçük çocukların ajan olarak kullanılması süresinin 1 aydan 4 aya yükseltilmesi talebinin ardından ortaya çıktı.

İkincil Mevzuat İnceleme Komisyonu Başkanı Lord Trefgarne “Komitenin gençlerin ajan olmasına ilişin kaygısını saklayamam. İçişleri Bakanlığı hâlihazırda casus olarak kullanılan gençlerin sayısını vermedi’’ dedi.

Raporda “İçişleri Bakanlığı çocukların gizli operasyonlarda ne ölçüde kullanıldığı veya psikolojik hallerinin nasıl dikkate alındığına ilişkin kaygılarımızı tam olarak cevap vermiyor. Çalışma sürelerini uzatmak onları etkileyebilir” ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik Bakanı tarafından kamaraya gönderilen mektupta, çocuk casuslarının kamu makamlarının soruşturmalarında önemli bir rol oynadığını ve başka hiçbir yoldan elde edilemeyecek önemli kanıtlar sağlayabileceğini açıkladı.