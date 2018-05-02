ASAYİŞ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:22

İnşaat deposundan 25 bin liralık malzeme çaldı

Bursa’da bir inşaat firmasına ait depodan 25 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan hırsız, keşif yaptığı sırada güvenlik kameralarına yakalandı. Kayıtları inceleyen polis ekipleri hırsızın kimliğini tespit ederek yakaladı.Bursa’nın...

İnşaat deposundan 25 bin liralık malzeme çaldı
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Bursa’da bir inşaat firmasına ait depodan 25 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan hırsız, keşif yaptığı sırada güvenlik kameralarına yakalandı. Kayıtları inceleyen polis ekipleri hırsızın kimliğini tespit ederek yakaladı.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde bir inşaat firmasına ait depo, T.Ö. isimli şahıs tarafından soyuldu. Soygundan önce olay yerine gelip keşif yapan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Depoda bulunan 30 adet evye bataryası, 24 adet lavabo bataryası, 5 adet duş lavabosu ile 2 koli petek vanası olmak üzere toplam değeri 25 bin lira olan malzeme çalan T.Ö.’nün kimliği incelenen kamera görüntülerinden yola çıkılarak tespit edildi. T.Ö.’yü tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanan T.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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