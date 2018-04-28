İnşaattan düşen kalasların altında kalan işçi yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde inşaatın birinci katından dökülen kalasların altında kalan Suriye uyruklu inşaat işçisi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzelevler Mahallesi Doğan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cesim El C. isimli Suriye uyruklu inşaat işçisi, inşaatın yan kısmında çalışırken inşaatın birinci katından aşağıya dökülen kalaslar üzerine düştü. Dökülen kalasların altında kalan işçi yaralandı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Cesim El C.’yi sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin ve inşaat işçilerinin çabaları ile kısa süre sonra kalasların altından çıkartılan Cesim El C., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cesim El C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.