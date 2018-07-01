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01 Temmuz 2018 Pazar 14:59

İnşaattan hırsızlık iddiasına gözaltı

Samsun’da inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bir inşaattan hurda malzeme ve hilti çalındı....

İnşaattan hırsızlık iddiasına gözaltı
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Samsun’da inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bir inşaattan hurda malzeme ve hilti çalındı. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili 28 yaşındaki U.S. ’yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen U.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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