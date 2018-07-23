İnşaattan kereste çalan hırsızlara jandarmadan suçüstü

Kastamonu’da merkez Hamit köyünde inşaattan kereste çalan hırsızlar, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkez Hamit köyünde ikamet eden 50 yaşındaki Kenan K.’ye ait inşaat alanından kerestelerinin çalındığı yönünde ihbar sonrası olay yerine giden Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, keresteleri çalmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, Kamil D.’ye ait kamyona keresteleri yüklü halde buldu. Bunun üzerine kamyon sürücüsü Kamil D. ile yanında bulunan Osman K. (33), Ayhan Ş. (22) ve Murat K.’yi (27) gözaltına aldı. Ayrıca kerestelerin yüklendiği kamyona da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.