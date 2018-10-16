ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 22:12

İnternette çocuklara ait cinsel görüntü paylaşan şahıs tutuklandı

Zonguldak’ta internet üzerinden çocuklara ait cinsel görüntü ve fotoğrafları üye olduğu gruplarda paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnternette çocuklara ait cinsel görüntü paylaşan şahıs tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Zonguldak’ta internet üzerinden çocuklara ait cinsel görüntü ve fotoğrafları üye olduğu gruplarda paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri internet üzerinden çocuk pornosu paylaşan maden işçisi 32 yaşındaki C.A. yapılan operasyon ile evinde gözaltına alınmıştı. C.A’nın evinde yapılan aramalarda kendisine ait olduğu öğrenilen cep telefonunda ve bilgisayarlarında yapılan incelemelerde çok sayıda çocuğun cinsel istismarına yönelik video ve fotoğraf tespit edilmişti.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan C.A., ifadesinde; Videoları ve fotoğrafları internette kendisinin paylaştığını, cinsel içerikli birçok gruba üye olduğunu, bilgisayarından ve telefonundan çıkan video ve fotoğrafları kendisine ait olduğunu ve görüntüleri üye olduğu gruplarda paylaştığını kabul ettiği öğrenilmişti.

Sabah saatlerinde emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.A. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku