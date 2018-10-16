İnternetteki diğer satıcıları eleştirip müşterilerini dolandırdı 4 yıl hapis cezası aldı

İnternet üzerinden açtığı sanal market sitesi üzerinden elektronik cihaz satan ve müşterilerine, “Dolandırıcılara inanmayın, onların vergi levhası paylaşmaya bir yerleri yemez” diyen şahıs, 4 yıl hapis cezası aldı.

Edinilen bilgilere göre K.D. isimli bir şahıs internet üzerinden elektronik aletlerin satıldığı bir alışveriş sayfası açtı. Aynı dönemde K.A. isimli bir vatandaş site üzerinden bin 400 TL karşılığında akıllı telefon almaya karar verdi. Telefonu almak için kredi kartı ile bin 400 TL para ödeyen K.A., daha sonrasında bir uygulama üzerinden K.D. ile iletişime geçti. Telefonun kendisine kısa süre içerisinde teslim edileceğinin belirtilmesine rağmen telefonu alamayan K.A., internet üzerinden K.D. hakkında araştırma yapmaya başladı. Yaptığı araştırmada şahıs benzer durumları gerçekleştirdiği ve sosyal platformlarda bulunan birçok kişinin bu durumdan haberdar olduğunu, kişinin dolandırıcı olarak anıldığını öğrendi. Durumun farkına varan K.A. kısa süre içerisinde en yakın emniyete giderek şahıstan şikayetçi oldu.

Sanık duruşmaya tutuklu olarak katıldı

K.A.’nın şikayetinin ardından K.D. hakkında soruşturma başlatıldı. Benzer bir suçtan tutuklu olduğu belirlenen K.D. hakkında Kocaeli Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Açılan davanın duruşmasında daha önce başka vatandaşlar tarafından da şikayet edilerek tutuklanan K.D. duruşmaya SEKBİS ile katıldı. Duruşmada ilk olarak müşteki K.A.’nın ifadesi alındı. Kendisinin kandırıldığını, ancak kredi kartı ile ödediği paranın bir süre sonra kendisine iade edilmesi üzerine şikayetini geri çektiğini belirten K.A., “İnternet üzerinden bir telefon aldım. Yaklaşık bin 800 TL civarında bir ödemeyi kredi kartım ile yaptım. Bu sırada bir uygulama üzerinden K.D. ile görüştüm. Ama bana telefonu göndermedi. Sonrasında şikayetçi oldum. Ben şikayetçi olduktan 15 gün sonra param iade edildi. Ben de şikayetimi geri çektim. Ama ödemenin kredi kartı şirketi tarafından mı yoksa kişi tarafından mı yapıldığını bilmiyorum” dedi.

“O dolandırıcıların bunları paylaşmaya bir tarafları yemez”

K.A.’nın ifadesinin alınmasının ardından savcılık makamı tarafından iddianame okundu. K.D.’nin müşterilerine güven vermek için farklı yollar denediği belirlendi. K.D., internet üzerinden iletişime geçtiği kişilere işletmesine ait vergi levhası gösterdiği ve başka işletmeciler için ’O dolandırıcıların bunları paylaşmaya bir tarafları yemez. Çünkü vergi levhaları ve faturaları yok’ diyerek güven verdiği kaydedildi. Ayrıca yine güven vermek amacıyla kendisine firma imajı verdiği, müşterilerine 300 TL değerinde bir hediye çekinin boşta olduğunu ve kazanma şanslarının olduğunu ilettiği öğrenildi.

"İflas ettim gönderemedim" dedi 4 yıl hapis cezası aldı

Müşteki ifadesi ve iddianamenin okunmasının ardından K.D.’ye anlatılanlar hakkında kimseyi dolandırmadığını ve telefonu gönderememe sebebinin o dönemde iflas etmek üzere olduğunu iddia etti. Savunmasının ardından mahkeme heyeti tarafından karar açıklandı. K.D.’nin benzer suçlardan 28 soruşturmasının daha olduğunu, şikayetini geri çeken müştekinin parasının sorumlu şirket tarafından ödendiğini belirten heyet, K.D. hakkında yargılandığı dosya ile ilgili 4 yıl hapis cezası ve 2 bin 900 TL adli para cezası aldığını açıkladı.