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06 Ekim 2018 Cumartesi 17:03

Interpol, kayıp başkanı hakkında Çin’den bilgi istedi

Interpol, 5 Eylül’de Fransa’dan Çin’e gitmesinden sonra kendisinden haber alınamayan Interpol Başkanı Meng Hongwei hakkında Çin’den geniş bilgi istedi.

Interpol, kayıp başkanı hakkında Çin'den bilgi istedi
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Interpol, 5 Eylül’de Fransa’dan Çin’e gitmesinden sonra kendisinden haber alınamayan Interpol Başkanı Meng Hongwei hakkında Çin’den geniş bilgi istedi.

Hong Kong’un Güney Çin, Morning Post gazetesi, ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde daha önce Çin Güvenlik Bakan Yardımcılığı yapan Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol’un Başkanı Meng Hongwei’nin Pekinli yetkililer tarafından sorgulandığını yazdı.

İnterpol Genel Sekreterliği, Çinli yetkililerden Başkan Meng Hongwei’nin sağlık durumu hakkında haber beklediklerini söyledi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Meng’in karısının telefonla ve soysal medyadan tehditler alması üzerine Fransız polisi tarafından koruma altına alındığını, Meng’in kayboluşu konusunda Çinli yetkililerle haberleşmeye devam ettiğini açıkladı.

Interpol genel merkezinin bulunduğu Fransa’nın Lyon şehrinde kalan Meng’in 64 yaşındaki karısı, 25 Eylül’den beri Çin asıllı olan kocasından haber alamadığını Cuma günü yetkilere bildirdi. Meng’in Pekinli yetkililerle girdiği bir tartışmadan sonra gözaltına alınmış olabileceği ileri sürülüyor.
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