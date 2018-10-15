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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:41

İntihar eden askerin cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vatani görevini yaparken intihar ettiği ileri sürülen Şanlıurfalı askerin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

İntihar eden askerin cenazesi ailesine teslim edildi
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vatani görevini yaparken intihar ettiği ileri sürülen Şanlıurfalı askerin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana geldi. Vatani görevini yapan Jandarma Er Ö.F.D, iddiaya göre bunalıma girerek intihar etti. Ö.F.D’nin cenazesi, otopsi için getirildiği Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kurum önüne gelen askerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Ö.F.D’nin geçtiğimiz 7 Ekim Pazar günü Ortaöğretim KPSS’si için kentte gelerek memurluk hayalleri için sınava girdiği öğrenildi.
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