ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 18:15

İntihar etmek isteyen gence “Atlamak yürek ister, in lan aşağıya” diye bağırdılar

SAMSUN (İHA) – Samsun’da eski eşiyle sorunları olduğu iddia edilen ve bunalıma giren gence Samsunlu vatandaşların tepkisi ilginç oldu. Bazı vatandaşlar 16. kata çıkan gence, “İn lan oradan aşağıya. Atlamak yürek ister” şeklinde tepki gösterdi.

İntihar etmek isteyen gence 'Atlamak yürek ister, in lan aşağıya” diye bağırdılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun’da eski eşiyle sorunları olduğu iddia edilen ve bunalıma giren gence Samsunlu vatandaşların tepkisi ilginç oldu. Bazı vatandaşlar 16. kata çıkan gence, “İn lan oradan aşağıya. Atlamak yürek ister” şeklinde tepki gösterdi.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski eşiyle problem yaşayan ve bunalıma giren 21 yaşındaki Murat D., 16 katlı inşaat halindeki binanın çatı katına çıktı. İntihara teşebbüs eden ve çatıda yürekleri adeta ağza getiren genç için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri de binanın önüne şişme yatak açtı. O sıradan gerek araçlarıyla gerekse yaya olarak yoldan geçen vatandaşların ise gence büyük tepkisi oldu. İntiharı bir film gibi izleyerek ilk önce kendi aralarında “Atlar-Atlamaz” şeklinde yorum yapan vatandaşlar daha sonra gence dönerek, “İn lan aşağıya. Atlamak yürek ister” şeklinde bağırdı.

Daha sonra müzakereci tarafından ikna edilen genç gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku