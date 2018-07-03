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03 Temmuz 2018 Salı 16:09

İntihar iddiasının ardından kadın cinayeti çıktı

Güngören’de intihar ettiği iddia edilen Hatice Uzun’un kardeşi tarafında öldürüldüğü ortaya çıktı. Kocasını aldattığı iddiasıyla ablası Hatice Uzun’u öldüren ve sonra da intihar süsü veren Bilal Takır, “Kardeşi kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İntihar iddiasının ardından kadın cinayeti çıktı
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Güngören’de intihar ettiği iddia edilen Hatice Uzun’un kardeşi tarafında öldürüldüğü ortaya çıktı. Kocasını aldattığı iddiasıyla ablası Hatice Uzun’u öldüren ve sonra da intihar süsü veren Bilal Takır, “Kardeşi kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Güngören Tozkoparan Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe günü saat 20.30 sıralarında intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evli ve iki çocuklu Hatice Uzun’un (34) cansız bedeniyle karşılaştı. Evde bulunan kadının eşi O. Uzun ve kardeşi Bilal Takır (28) kadının kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini söyledi. İnceleme sürerken Bilal Takır polisi arayarak ablasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Kocasını aldattığı iddiasıyla ablasını öldüren Takır gözaltına alındı. Şüpheli Bilal Takır, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Bilal Takır “Kardeşi kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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