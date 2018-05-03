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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:56

iPhone patladı: 30 Yahudi yaralandı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Stamford Hill bölgesinde Yahudilerin sokak festivalinde yakılan şenlik ateşine iPhone marka telefonun atılması sonucu 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

iPhone patladı: 30 Yahudi yaralandı
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İngiltere’nin başkenti Londra’nın Stamford Hill bölgesinde Yahudilerin sokak festivalinde yakılan şenlik ateşine iPhone marka telefonun atılması sonucu 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Stamford Hill bölgesinde Yahudilerin sokak festivalinde meydana gelen patlama meydana gelmiş, 30 kişi yaralanmıştı. Patlamanın, Yahudi Lag BaOmer festivalinde sokakta yakılan şenlik ateşine iPhone marka telefonun fırlatılması sonucu meydana geldiği aktarıldı. Patlamanın ardından ise Stamford polisleri terör alarmı vermişti. Araştırma sonuçlarına göre cep telefonundan meydana geldiği aktarıldı.
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