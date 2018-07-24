ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 15:02

İpteki çamaşırların ceplerine uyuşturucu saklayıp, saksılarda kenevir yetiştirdiler

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu kurutmak için iplere astıkları çamaşırların ceplerine sakladıkları ve...

İpteki çamaşırların ceplerine uyuşturucu saklayıp, saksılarda kenevir yetiştirdiler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu kurutmak için iplere astıkları çamaşırların ceplerine sakladıkları ve saksılarda kenevir yetiştirdikleri görüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 5 kişinin ifadelerinden yola çıkarak, şahıslara uyuşturucu satan zehir tacirlerinin peşine düştü. Osmangazi ilçesinde 3 kişiye ait tespit edilen 2 ayrı adrese baskın düzenleyen narkotik polisi ilginç anlar yaşadı.

Narkotik polisi S.Ç. ve Ü.G’ye ait ikamet adresinde uyuşturucu ararken kuruması için çamaşır iplerine serilen çamaşırları da aradı. Polis ekipleri uyuşturucu maddeyi çamaşırların ceplerinden çıkardı.

Yine narkotik polisi tarafından uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı tespit edilen İ.M’nin evine yapılan baskında da şahsın saksılarda hint keneviri yetiştirdiğini gördü. Şahsın yetiştirdiği kenevirlere el koyarken, İ.M’yi de gözaltına aldı.

Narkotik ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı baskında 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 50 gram sentetik kannobinoid ele geçirilirken çok sayıda hint keneviri ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku