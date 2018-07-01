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01 Temmuz 2018 Pazar 21:08

Irak Cumhurbaşkanlığı, Kerkük’teki saldırıyı kınadı

Irak Cumhurbaşkanlığı, Kerkük’te bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısını sert dille kınayarak, saldırının amacının ülkede kaos oluşturmak olduğunu ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanlığı, Kerkük'teki saldırıyı kınadı
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Irak Cumhurbaşkanlığı, Kerkük’te bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısını sert dille kınayarak, saldırının amacının ülkede kaos oluşturmak olduğunu ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanlığı, bu gün sabah saatlerinde 12 Mayıs Genel Seçimlerinin oy pusulalarının muhafaza edildiği depoya düzenlenen ve 1 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı kınayan bir açıklamada yayınladı. Cumhurbaşkanlığı yayınladığı yazılı açıklamada “Kerkük kentindeki seçim sandıklarının bulunduğu depoya düzenlenen ve güvenlik görevlilerinin yaralanmasına neden bu menfur saldırı şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullanarak saldırının amacının kamuoyunda huzursuzluk oluşturmak olduğunu belirtti.

Kerkük’te seçimlerde kullanılan oyların sandıklar içinde muhafaza edildiği depoya bombalı araçla düzenlen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ve 21 kişi de yaralandı.
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