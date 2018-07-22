ASAYİŞ:
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22 Temmuz 2018 Pazar 20:09

Irak gösterilerinde ölü sayısı yükseliyor

Irak’ta devletin başarısız ekonomi politikaları sebebiyle başlayan protestolarda ölü sayısı 13’e yükseldi.

Irak gösterilerinde ölü sayısı yükseliyor
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Irak’ta devletin başarısız ekonomi politikaları sebebiyle başlayan protestolarda ölü sayısı 13’e yükseldi.

Irak’ta, İran’ın Irak’a verdiği elektriği ülkenin biriken borçlarından dolayı kesmesinden sonra başlayan hükümet karşıtı gösterilerde 3 gün önce yaralanan bir vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi. Edinilen son bilgiyle birlikte 3 haftadır devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Çoğunluğun Şii’lerin oluşturduğu Irak’ın güneyinde 3 haftadır devam eden hükümet karşıtı gösteriler, bugün başkent Bağdat, Divaniye, Müesenna ve Zikar kentlerinde devam etti. Göstericileri dağıtmak isteyen güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yine çatışmalar yaşandı. Dün Divaniye’de bir göstericinin Şii Milis Gücü Haşdi Şabi bünyesi altındaki Bedir Örgütü güvenlik güçleri tarafından sokağın ortasında öldürülmesinin ülkede büyük bir tepkiye yol açması üzerine, İçişleri Bakanı binadaki bütün güvenlik görevlilerinin gözaltına aldığını duyurdu.

Bugünkü gösterilerle ilgili ölü ve yaralı sayısı açıklanmazken, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bugüne kadar 13 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yaptığı açıklamada 3 haftadan bu yana süren protesto gösterilerinde 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 729 kişinin yaralandığını bildirdi.
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