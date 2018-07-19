Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: “Gösterilerde 12 kişi öldü”

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ülkenin güney illerinde yaklaşık 10 gündür devam gösterilerde 12 kişinin öldüğünü, 199 kişinin yaralandığını ve 540 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başkan Yardımcısı Ali el-Şummeri bugün düzenlediği basın toplantısını ülkede yaklaşık 10 gündür devam eden işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerine yönelik protesto gösterileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkede yaşanan olayların 15 yıldan beri iktidarı ele geçiren müteakip rejimlerin verdikleri vaatleri tutmamalarından kaynaklandığını ileri süren el-Şummeri, “Terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele vererek hayatlarını adayan güneyin insanları, hükümetin kendilerine verdiği sözlerini yerine getirmesini istiyor” diye konuştu.

Barışçıl gösterilere karşı güvenlik güçlerinin kullandığı şiddeti eleştiren el-Şummeri “Gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetti, 199 kişini yaralandı ve 540 gösterici gözaltına alındı. Bu şiddet ve uygulamalar Irak’ın onayladığı insan haklarına aykırıdır” ifadesini kullandı.