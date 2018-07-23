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23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:53

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gösterilerde 14 kişinin öldüğünü açıkladı

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protestolarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gösterilerde 14 kişinin öldüğünü açıkladı
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Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protestolarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Fazıl el-Garravi, devletin başarısız ekonomi politikaları sebebi ile 3 haftadır devam eden protestolarda meydana gelen çatışmalarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. El-Garravi, gösterilerde 742 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gösterilerde gözaltına alınan 828 göstericiden çoğunun serbest bırakıldığını duyuran el-Garravi, 91 devlet binası, araç ve evin ise hasar gördüğünü söyledi.

Bağımsız bir kuruluş olan Irak İnsan Hakları Gözlemevi ise, hükümeti gözaltına aldığı göstericilere baskı uygulamakla suçlayarak, Basra’da gözaltına alınana 96 kişiden hala 28 kişinin cezaevlerinde bulunduğunu açıkladı.
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