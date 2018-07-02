Irak, Suriye sınırına güvenlik çiti inşa ediyor

Irak, Suriye sınırı boyunca güvenlik çiti ve gözetleme kulesi kurmaya başladı.

Irak, Suriye sınırı boyunca güvenlik çiti ve gözetleme kulesi kurmaya başladı.

Irak, Suriye sınırındaki güvenlik tedbirlerini arttırıyor. Irak Sınır Muhafızları Komutanı Hamit Abdullah yaptığı açıklamada, şimdiye kadar inşa ettikleri çitlerin ve gözetleme kulelerinin Anbar ilinin Suriye sınırı boyunca uzandığını kaydetti.

Çitin etrafına kurulan derinliği 3 ve genişliği 6 metrelik hendeğin kazıldığını açıklayan Hamit Abdullah, termal sensörlerin ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını belirtti.

Sınır Muhafızları Komutanı Hamit Abdullah ilk etapta Anbar ilinin sınırında başlayan güvenlik önlemleri başarılı olursa Suriye’yle aralarında bulunan 600 km uzunluğundaki sınıra benzer önlemleri alacaklarını kaydetti.

Yapılan açıklamada ayrıca, geçen yıl DEAŞ’tan geri alınan Kaim bölgesinde 13 km’lik çitin tamamlandığını belirtildi.