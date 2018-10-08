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08 Ekim 2018 Pazartesi 19:28

Iraklı kaçaklar hamile kadın nedeniyle geri dönünce yakalandı

Kırklareli’den yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmek isteyen Iraklı 5 kaçak göçmen, aralarındaki hamile kadın nedeniyle geri dönünce jandarma ekiplerine yakalandı.

Iraklı kaçaklar hamile kadın nedeniyle geri dönünce yakalandı
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Kırklareli’den yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmek isteyen Iraklı 5 kaçak göçmen, aralarındaki hamile kadın nedeniyle geri dönünce jandarma ekiplerine yakalandı.

İddiaya göre, 2,5 ay önce Irak’ın Erbil kentinden havayolu ile Sabiha Gökçen Havaalanı’na gelen Iraklı 5 kişi, İstanbul’dan karayoluyla Edirne’ye geldi. Burada geceyi ormanlık alanda geçiren Iraklı grup, sabah saatlerinde yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmek için yürümeye başladı. Grup, aralarındaki hamile bir kadın nedeniyle yollarını yarıda bırakarak geri dönmek zorunda kalınca Kırklareli’nin Çağlayık köyünde jandarma ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan kaçaklar, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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