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14 Ekim 2018 Pazar 22:19

Irak’ta 111 bin kişi sudan zehirlendi

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde kirli içme suyu nedeniyle zehirlenenlerin sayısının 111 bini geçtiği açıklandı.

Irak'ta 111 bin kişi sudan zehirlendi
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Irak’ın güneyindeki Basra kentinde kirli içme suyu nedeniyle zehirlenenlerin sayısının 111 bini geçtiği açıklandı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği Basra Ofisi yetkilileri, kentte kirli içme suyundan zehirlenme vakasının 111 bine ulaştığını açıkladı. Okulların açılmasıyla birlikte birçok sayıda öğrencinin de zehirlendiğini belirten yetkililer, merkez ve yerel hükümeti bu konuda ciddi adımlar atmaya çağırdı. Açıklamada, söz konusu krizin aylardır devam etmesine rağmen henüz çözüm üretilmediğine dikkat çekilirken, bazı semtlere ulaşan suların kanalizasyon suyu gibi olduğunu söyledi.

Aylardır sağlıklı içme suyunun bulunamaması, elektrik kesintileri ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği nedeniyle şiddetli gösterilere sahne olan Basra kentinde meydana gelen protesto gösterilerinde yaklaşık 30 kişi hayatını kaybederken 700’den fazla kişi de yaralandı.

İnsan hakları örgütleri kentte on binlerce kişinin kirli içme suyu nedeniyle zehirlendiği ileri sürerken, Irak Sağlık Bakanlığı zehirlenme vakasının geçen aya göre büyük ölçüde azaldığını iddia ediyor.
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