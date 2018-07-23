ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:37

Irak’ta DEAŞ’tan kaçan 160 binden fazla aile evlerine geri döndü

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın yerlerinden ettiği 160 binden fazla ailenin Selahattin kentindeki evlerine geri döndüğünü duyurdu.

Irak'ta DEAŞ'tan kaçan 160 binden fazla aile evlerine geri döndü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın yerlerinden ettiği 160 binden fazla ailenin Selahattin kentindeki evlerine geri döndüğünü duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ’ın saldırıları sonucu göç eden 160 binden fazla ailenin Selahattin kentindeki evlerine geri döndüğünü duyurdu. Açıklamada, “Selahattin Operasyonlar Komutanlığının vatandaşların huzur ve istikrarlı yaşamlarını sağlamak için bölgede güvenliği sağlamak için operasyonları devam ederken, göçmen ailelerin evlerine dönüşü devam ediyor” denildi.

Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından ülke tarihindeki en büyük iç göç dalgası yaşanmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku