Irak’ta DEAŞ’tan kaçan 160 binden fazla aile evlerine geri döndü

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın yerlerinden ettiği 160 binden fazla ailenin Selahattin kentindeki evlerine geri döndüğünü duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ’ın saldırıları sonucu göç eden 160 binden fazla ailenin Selahattin kentindeki evlerine geri döndüğünü duyurdu. Açıklamada, “Selahattin Operasyonlar Komutanlığının vatandaşların huzur ve istikrarlı yaşamlarını sağlamak için bölgede güvenliği sağlamak için operasyonları devam ederken, göçmen ailelerin evlerine dönüşü devam ediyor” denildi.

Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından ülke tarihindeki en büyük iç göç dalgası yaşanmıştı.