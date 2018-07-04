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04 Temmuz 2018 Çarşamba 22:27

Irak’ta hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı

Erbil-(İHA)-Irak’ta hava sıcaklığının 50 dereceyi aşması nedeniyle bazı illerde yarın resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı
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Erbil-(İHA)-Irak’ta hava sıcaklığının 50 dereceyi aşması nedeniyle bazı illerde yarın resmi tatil ilan edildi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde alarm verildi. Irak’ı bir haftadır etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası bazı illerde zorunlu tatil yapılmasına neden oldu. Sıcaklığın 50 dereceyi aştığı Misan ve Diyala illerinde yarın resmi tatil ilan edildi.

Metroloji uzmanları ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının bir hafta süreceğini belirtiyor. Sağlık uzmanları ise sıcaktan korunmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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