Irak’taki protestolar başkent Bağdat’a sıçradı

Irak’ta devletin başarısız ekonomi politikaları sebebiyle devam eden gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve gösterilerin başkent Bağdat’a sıçradığı öğrenildi.

Irak’ta devletin başarısız ekonomi politikaları sebebiyle devam eden gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve gösterilerin başkent Bağdat’a sıçradığı öğrenildi.

Irak’ın güneyinde 10 gün önce başlayan hükümet karşıtı gösteriler kapsamında bugün düzenlenen protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Irak Sağlık Bakanlığı bugün Zikar kentinde devam eden gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, protestoların başkent Bağdat’a da sıçradığı öğrenildi. Bugün Basra, Zikar, Misan ve İmare, Necef, Kerbela, Hille ve Divaniye kentlerinin yanı sıra Bağdat’ta da halk sokağa çıktı. Güvenlik önemlerinin artırıldığı Bağdat’ta göstericiler başkent merkezindeki Tahrir meydanında toplandı. Başkentteki hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye girmeye çalışan göstericiler, reform değil hükümeti yıkmayı istediklerini ifade etti. Göstericiler “Halk rejimi devirmek istiyor” ve “İran dışarı, Bağdat özgürdür” sloganları attı.

Güvenlik güçlerinin Yeşil Bölge’ye girmeye çalışan göstericileri dağıtmak için biber gazı kullanması sonucu 30 kişinin gazdan etkilendiği ifade edildi. Öte yandan, Müsenna kentindeki gösterilerde Hadi el-Amiri başkanlığındaki Bedir Örgütü binasını ateşe vererek “İran dışarı” sloganları attığı öğrenildi.

Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanlığı ise başkentte gösteri sırasında protestocularla güvenlik güçleri arasında herhangi bir çatışmanın yaşanmadığını söyledi.

Irak’ın çeşitli yerlerinde, İran’ın, biriken borçlarından dolayı ülkeye elektrik vermeyi kesmesinden sonra hükümet karşıtı protestolar başlamıştı. Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve artan işsizlikten şikayetçi olan birçok vatandaş da protestolara destek vermeye devam ediyor.