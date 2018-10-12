Irak’tan, Suriye sınırında güvenlik önlemleri

Irak, Suriye topraklarından terörist gruplarının sızıntılarını önlemek için geniş çaplı önlemeler almaya başladığını duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Suriye sınırındaki terör örgütlerinin sızıntıları ve faaliyetlerini önlemek amacıyla sınıra çok sayıda askerin konuşlandırıldığını bildirdi. Irak-Suriye sınırında istihbarat çalışmalarının artırıldığının da kaydedildiği açıklamada, özellikle Anbar iline bağlı Kaim bölgesinde gece pusularının ve zırhlı devriyelerin konuşlandırıldığı bildirildi.

Kaim bölgesinden başlayarak Telsufuk bölgesine kadar uzanan 200 kilometrelik alanın tamamen kontrol edildiğine işaret edilen açıklamada, terör örgütü üyelerinin kullandığı tüm boşlukların kapatıldığı belirtilerek, sınır bölgesi boyunca kara birliklerinin hava kuvvetleriyle koordinasyon içinde çalıştıkları vurgulandı.

Terör örgüt DEAŞ Haziran 2014’te Irak’ın büyük bir bölümünü işgal etmişti. Ancak ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Irak geçen yılın Temmuz ayında bütün topraklarını DEAŞ’tan geri almayı başarmıştı.